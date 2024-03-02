Çorum'da Otomobilin Tavanına Çıkan Genç Düşerek Yaralandı

ERKAN KARACA

Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorum'da T.Ç. (17), Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T.'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı. Hareket halindeki otomobilin üzerinde bir süre seyahat eden T.Ç. otomobilin dönüş yaptığı esnada tutunamayarak araçtan düştü. Araç tavanından düşen genç yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.