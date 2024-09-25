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Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü ve eşinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil M. yönetimindeki 19 AR 137 plakalı otomobil cadde üzerinde Ferdi Ş. yönetimindeki 19 AED 141 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan sürücü ve eşi Kader D. Ş. yaralandı. Vatandaşların üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - Yerel

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