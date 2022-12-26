Çorum'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü
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Çorum-Osmancık yolunun Kırkdilim mevkiinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon sürücü Mehmet Gafar yaşamını yitirdi.
ERKAN KARACA
Çorum- Osmancık yolunun Kırkdilim mevkiinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon sürücü Mehmet Gafar yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; kaza, Çorum- Osmancık kara yolunun Kırkdilim mevkiinde bugün meydana geldi. Çorum'dan Osmancık ilçesine yolcu taşıyan 19 M 5184 plakalı minibüs, Laçin Belediyesi'ne ait olan ve Mehmet Gafar'ın kullandığı 19 SU 988 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Gafar hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte minibüste bulunan 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.