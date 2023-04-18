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Çorum'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Çorum'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Yerel Haberler

Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkları ziyarete hazırlıyor.

Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkları ziyarete hazırlıyor. Mezarlıklarda genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu bayram öncesinde Çorum Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı'nda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor. Çorum Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte, bayram öncesi mezarlıklar güzel ve düzenli bir görünüme kavuşuyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın daha temiz ve daha düzenli bir ortamda ziyaret yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklarımızın bakımı ve temizliği, belediye ekiplerimiz tarafından hassasiyetle yapılmaktadır." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Belediyesi Ramazan Bayramı Çiftlik Yerel Haberler

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