Çorum'da Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Teknik Destek Projesi Başladı

Çorum'da mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik teknik destek projesi başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programı kapsamında finanse edilen proje kapsamında Çorum'daki mevcut durumun analiz edilmesi, yerel aktörlerle birlikte somut bir uygulama programı oluşturulması, yapılacak toplantılar yolu ile aktörlerin rol ve sorumluluklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Böylelikle mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik bütüncül bir müdahale alanı oluşturulması hedefleniyor.

Çevrim içi ve yüz yüze paydaş bilgilendirme toplantısı

Teknik ekip tarafından yürütülen masa baş çalışmaların sunulması, yerel paydaşların proje kapsamı hakkında bilgilendirilmesi ve çalışma takviminin yerel paydaşlar ile paylaşılması amacı ile Çorum Vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Cengiz Nayman'ın yönetiminde çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi (2024/5) kapsamında görev atfedilen tüm kamu kurumları temsilcileri ve proje yürütücüsü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile OKA izleme uzmanı katıldı. Toplantıda proje teknik ekibinden Ertan Karabıyık sunum gerçekleştirdi. Mevsimlik tarım işçiliği konusunu tarihsel perspektif içerisinde ele alan Ertan Karabıyık, Çorum'la ilgili açık kaynaklardan yapılan taramaların sonuçlarını paylaştı ve proje kapsamında saha çalışmaları planını sundu.

Proje kapsamında ayrıca 13 Ekim 2025 tarihinde yerel paydaşlara yönelik mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili tarihsel gelişim, mevzuat, ulusal ve uluslararası uygulamalar, tarım aracılığı sistemi ve mesleki yeterlilik konusu, afet ve risk yönetimi yer seçimi-planlama ilişkisi gibi birçok alt başlıkta eğitici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Saha çalışmaları ve paydaş görüşmeleri başlatıldı

13 Ekim 2025 tarihinde Çorum Valiliği yöneticilerini bilgilendiren teknik ekip saha çalışmaları için mevsimlik tarım işçileri izleme kurulu koordinatör kurum temsilcisi İŞKUR Müdürü ile birlikte Çorum Merkez'e bağlı Celilkırı köyü sınırları içerisinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettiği çadır bölgelerini ziyaret ederek saha incelemelerini başlattı. Kurum ziyaretleri kapsamında Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret edilerek mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili güncel değerlendirmeler ve tespitler not edildi.

Proje bulgu ve önerileri uygulamaya yön verecek

Yılsonuna kadar yapılacak çalışmalar 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında proje geliştirme çalışmaları devam eden "Mevsimlik Tarım İşçilerine Doğan Hitit Güneşi ile Sosyal Entegrasyon Projesi" için de önemli girdiler sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ön değerlendirmeyi geçen proje önerisinin geliştirme ve olgunlaştırma aşamasında teknik destek projesinin ürettiği veri ve bulgulardan da istifade ediliyor. Mevsimlik Tarım İşçilerine Doğan Hitit Güneşi ile Sosyal Entegrasyon Projesinin uygulama aşamasında teknik destek projesi kapsamında ortaya konacak uygulama programının rehber olması hedefleniyor.