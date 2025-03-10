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Çorum'da Kadınlar İçin Kaynak Operatörlüğü Eğitimi Başlıyor

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Çorum'da kadınların sanayi sektöründe yer almasını ve mesleki becerilerini artırmayı hedefleyen 'Çorum Sanayiinde Kadın Eli' projesi kapsamında, kaynak operatörlüğü eğitimi verilecek. Proje, kadınlara teknik beceriler kazandırarak istihdam olanaklarını artırmayı amaçlıyor.

Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer almasını sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla yürütülen "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" İş Birliği Protokolü faaliyetleri devam ediyor.

Çorum Valiliği, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajanslarının 2024-2025 yılları çalışma teması olarak belirlenen 'Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı' çerçevesinde hayata geçirdiği "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" ana protokolü doğrultusunda başarıyla uygulanan CNC Dikey İşleme Merkezi Operatörlüğü eğitiminin ardından, şimdi de Kaynak Operatörlüğü Eğitimi uygulanacak.

Kadınlar için sanayide yeni bir fırsat

OKA, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Başermak Makine Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. (Robinson Co.) iş birliğiyle uygulanacak Kaynak Operatörlüğü Eğitimi için "Çorum Sanayiinde Kadın Eli: Kaynak Operatörlüğü" alt protokolü imzalandı. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Başermak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semrin Kaleli tarafından imzalanan alt protokol kapsamında, Çorum'da 15 kadına, 10 gün ve 80 saatlik kapsamlı bir kaynakçılık eğitimi verilecek. Sanayideki iş gücü ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan bu program, kadınların kaynaklı imalat sektöründe teknik beceriler kazanmasını ve istihdam edilmesini amaçlıyor. Kaynak Operatörlüğü Eğitim Programı, Gaz Altı (MIG/MAG) Kaynağı, TIG Kaynağı ve Lazer Kaynağı gibi sanayide en yaygın kullanılan kaynak tekniklerine odaklanacak. Eğitimler, Başermak Makine'nin eğitim salonları ve üretim sahasında, Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Programı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bünyamin Çiçek tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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