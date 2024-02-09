Çorum'da kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

ERKAN KARACA

Çorum Kunduzhan Mahallesi Tabak 2. Sokakta bir gecekondu da kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli şahıslar yakalandı.

İddiaya göre, olay Kunduzhan Mahallesi Tabak 2. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Cuma günü olması nedeniyle Camiye giden polis ekipleri gürültü geldiği yönünde yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçildi. Gecekonduda kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri adrese baskın düzenleyerek, kazı yaptığı iddia edilen L.T (41), N.A. (51) isimli kadınlar ile A.A. (48), S.T. (47). A.O. (68). H. T. (67) olmak üzere toplam 6 şüpheliyi define aramakta kullanılan altın dedektörü ve bir metal arama çubuğuyla yakaladı.

Kazı alanında 3 metre derinliğe kadar kalıplarla inildiğinin belirlenmesinin ardından, olay yerinin hemen yanında bulunan Kunduzhan Camisinin birinci derece sit alanı olduğu öğrenildi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.