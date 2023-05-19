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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yerel Haberler

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul L. idaresindeki 15 NC 956 plakalı otomobil ile Ali G. idaresindeki 60 TT 769 plakalı otomobil Bağcılar Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulmaya başlayan Ali G. idaresindeki otomobil cadde üzerinde bulunan bir evin duvarına vurarak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ve Ali G. idaresindeki otomobilin içinde yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Yerel

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