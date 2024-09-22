Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Bekir Tataroğlu idaresindeki 34 EK 8981 plakalı araç Baraj kavşağından Samsun istikametine dönmek istediği sırada Hasan Aytaş idaresindeki 05 AAS 122 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada Ümmühan Aytaş yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.