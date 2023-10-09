Çorum'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Çorum Belediyesi'nin "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz" temalı uçurtma şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şenlikte, atık malzemelerden tasarlanan uçurmalar da birincilik için yarıştı.

Çomar Barajı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Müzik dinletisi ve ikramların yer aldığı etkinlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçuran anne ve babalar da çocukluk günlerini yaşadı.

Yarışmaya katılan birbirinden güzel uçurtmalar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen uçurtmaların artı puan kazandığı yarışma sonunda dereceye giren uçurtma sahiplerine para ödülü takdim edildi. - ÇORUM