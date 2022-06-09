Çorum'da Eşinin Kız Kardeşini Sokak Ortasında Öldüren Emrah Ö. Adliyeye Sevk Edildi - Haberler

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Çorum'da Eşinin Kız Kardeşini Sokak Ortasında Öldüren Emrah Ö. Adliyeye Sevk Edildi

ANKA - Yerel
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Çorum'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar’ı (27) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Emrah Ö., adliyeye sevk edildi.

ERKAN KARACA

Çorum'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar'ı (27) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Emrah Ö., adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 1 Haziran'da meydana gelen olayda, baldızı Ezgi Taşkıran Zavar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Ö., dün avukatı ile birlikte adliyeye gelerek teslim oldu ve burada gözaltına alındı. Emrah Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Emrah Ö., çocuklarını görmek için evine gelen boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışmış, araya giren Ezgi Taşkıran Zavar'ı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde tabancayla vurarak öldürmüş, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay yerinden kaçan Emrah Ö., polis tarafından aranıyordu.

ANKA / Yerel

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