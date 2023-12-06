Çorum'da Engellilere Ücretsiz Saç Tıraşı Hizmeti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Terziler ve Berberler Odası, engelli bireylerin saç tıraşını bakım gördükleri merkezde ücretsiz yaptı. Oda üyesi kuaförler, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla özel bakım merkezine giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdiler.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Terziler ve Berberler Odası, engelli bireylerin saç tıraşını bakım gördükleri merkezde ücretsiz yaptı.

Oda üyesi kuaförler, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla özel bakım merkezine giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdiler.

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu hizmeti yaptıklarını belirtti.

Engellerin, insanların birbirine desteğiyle aşılabileceğine inandığını söyleyen Karslı, "Engelli vatandaşların yanında olmak için bu hizmeti verdik. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizi tıraş ederek onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en güzel duygulardan biri. Berber ve kuaför arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM