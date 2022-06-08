Çorum'da engelli öğrencilere atlı rehabilitasyon veriliyor - Haberler

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencilerine çeşitli kişisel gelişim ve rehabilite eğitimlerinin yanı sıra atlı rehabilite hizmeti de veriyor.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine gelen öğrenciler hem öğreniyor hem de kişisel gelişim kurslarında kendilerini geliştiriyor.

Belediyenin engellilere yönelik hizmet üretirken tek bir hususu göz önünde bulundurduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Bu husus da engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını nasıl güzelleştirebiliriz hususudur. Biz bu kardeşlerimizi evlerinden servisle alıyor ve servisle evlerine bırakıyoruz. Merkezlerimizde kişisel becerilerine ve fiziki durumlarına göre çeşitli kurslara ve eğitimlere katılıyorlar. Merkezlerimizde rutin eğitimlerimiz dışında bahçede bitki yetiştirme, pikniğe gitme ve atlı rehabilitasyon programları gibi etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle at binmek engelli kardeşlerimizin fiziki ve zihinsel gelişimine çok olumlu etki ediyor. 187 aktif öğrencimizi haftalık 15 kişi olmak üzere sürekli olarak Atahan Atlı Sporlar Kompleksine götürerek atlı rehabilitasyon eğitimleri veriyoruz" dedi.

'Engeller bakış açımızdan kaynaklanıyor'

Bu eğitim sürecinde engelli bireylerin bir yandan öğrenirken bir yandan da kişisel becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Candan, "Meseleyi çok yönlü ele almak gerekirse; engelli bireyler merkezimizde emin ellerde eğitimlerini devam ettirirken aileleri de kendilerine vakit ayırıyor. Öte yandan da toplumun engelli bireylere bakışını değiştiriyoruz. Engellerin bizim bakış açımızdan kaynaklandığını, onlara engelsiz bir yaşam sunulabileceğini gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel