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Çorum'da Dün Gece 3 Deprem Meydana Geldi. Çok Sayıda Vatandaş Geceyi Dışarıda Geçirdi

Yerel Haberler

Çorum'da Dün Gece 3 Deprem Meydana Geldi. Çok Sayıda Vatandaş Geceyi Dışarıda Geçirdi

Çorum'da dün akşam saatlerinde en şiddetlisi 3.8 büyüklüğünde olan üç ayrı deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş geceyi dışarda geçirdi.

ERKAN KARACA

Çorum'da dün akşam saatlerinde en şiddetlisi 3.8 büyüklüğünde olan üç ayrı deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş geceyi dışarda geçirdi.

Korkuya neden olan depremlerden ilki, saat 20: 54'te 3.8 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 21: 03'te Pınarcık merkezli ikinci sarsıntının büyüklüğü ise 3.4 olarak açıklandı. Son deprem de 21: 07'de Pancarlık köyü merkezli olarak 2.3 şiddetinde oldu.

Yaşanan sarsıntıların ardından çok sayıda Çorumlu, geceyi sokakta geçirdi. Benzin istasyonlarına giden araç sahipleri ise her ihtimale karşı depolarını doldurdu. Vatandaşlar köy ve bağ evlerine gitmek için harekete geçince şehir merkezinde trafik adeta durma noktasına geldi. Polis, trafik yoğunluğu nedeniyle önlem aldı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında beklerken bazıları ise parklarda ateş yakarak geceyi dışarıda geçirdi.

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Kaynak: ANKA / Yerel

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