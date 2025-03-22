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Çorum'da Dinlenme Tesisinde Yangın

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu.

Dinlenme tesisinde korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemelerin tutuşması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisteki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da Dinlenme Tesisinde Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - Yerel
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