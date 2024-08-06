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Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı

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Çorum'da eski hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tarımsal faaliyetlerde bulunduğu serada hasat yapıldı. Üretilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Çorum'da eski hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tarımsal faaliyetlerde bulunması için kurulan serada hasat yapıldı.

Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin ürettiği ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama da, denetim ve takibi yapılan yükümlüler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi ve tedavi sonrası iyileştirme süreci takip edilen bireylerin meslek sahibi olmasının sağlanarak, hem istihdama katkı sağlanması hem de topluma sağlıklı bireyler kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlangıcı yapılan "Yeşeren Umutlar Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Tarım faaliyeti sonucunda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine belirli aralıklarla ulaştırıldığının belirtildiği açıklama da, "2024 yılı içinde yükümlüler tarafından üretilen 2 ton 484 kilo salatalık, 50 kilo domates, 60 kilo biber ve 147 kilo fasulye hasat edilmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Türk Kızılayı Çorum Şubesine ve Denetimli Serbestlik yükümlülerine dağıtımı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çorum Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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