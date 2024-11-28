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Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yükümlüleri Müzeyi Ziyaret Etti

Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yükümlüleri Müzeyi Ziyaret Etti
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Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen müze gezisine katılan yükümlüler, tarihi eserler ve eski uygarlıkların yaşam tarzları hakkında bilgi aldı.

Çorum'da yükümlüler ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, Çorum Müzesi'ni gezdi.

Çorum'da da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce her yıl hazırlanan yıllık eğitim

iyileştirme planı çerçevesinde çalışmalara devam ediliyor. Çalışmalar içerisinde her iki ayda bir müze ve kütüphane gezi ve seminerleri yapılıyor. Bu kapsamda 17 yükümlünün ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin katılımı ile Çorum Müzesi ziyaret edildi. Yükümlüler, etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçirdi. Yükümlüler Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine arkeologlar tarafından tarihi eserler, ören yerleri, eski uygarlıkların yaşam tarzları ve kullandıkları aletler hakkında bilgi verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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