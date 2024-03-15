Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Vuruldu

ERKAN KARACA

Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay; sabah saatlerinde Çorum Mimarsinan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Emre K. ile Merve K. otomobilde seyir halindeyken tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Merve K. araçtan indi. Emre K. da araçtan inerek boşanma aşamasındaki eşini önce darp etti daha sonra ise silah ile ağır yaradı.

Açılan ateş sonucunda Merve K. karın ve göğüs bölgesinden yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre K., olay yerinden otomobiliyle kaçarken, polis ekipleri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.