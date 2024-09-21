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Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 15 yaşındaki A.L.'nin bacağı bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Uğur Mumcu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.L. (15), G.A (14), G.G. ve S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.A., A.L'yi bacağından bıçakla yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Güvenlik 3-sayfa Yerel Kavga Çorum

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