Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Uğur Mumcu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.L. (15), G.A (14), G.G. ve S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.A., A.L'yi bacağından bıçakla yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.