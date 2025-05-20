Çorum'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Çorum'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
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Çorum'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
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Çorum'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'da apartman dairesinde yangın paniği

ÇORUM - Çorum'da 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Buharaevler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - Yerel
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