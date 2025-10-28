Haberler

Çorum'da Anaokulu Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Güncelleme:
Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında anaokulu öğrencileri, Kadeş Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzlerce anaokulu öğrencisi, Kadeş Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Kadeş Meydanı'nda bir araya geldi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu büyük bir heyecanla yaşayan minikler, sevimli kahramanların kostümlerini giyen oyuncular, yüz boyama etkinlikleri ve bando eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Program, daha sonra kortej yürüyüşü ile devam etti. Minik öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Kadeş Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Cumhuriyet marşlarının yankılandığı korteje, veliler ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederek şehir merkezinde bayram havası estirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde Cumhuriyet'in önemini, birlik ve beraberlik duygusunu yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Okul öncesi çağdaki çocuklara erken yaşta milli değerlerin kazandırılmasını hedefleyen program, hem eğitim yönüyle hem de toplumsal birlikteliği güçlendirmesiyle büyük beğeni topladı.

Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Cumhuriyet'in 102. yılında minik yüreklerle bu coşkuyu paylaşmak bizler için büyük bir gurur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Cumhuriyet değerleriyle büyümesi, ülkemizin en büyük güvencesidir" dedi. - ÇORUM

