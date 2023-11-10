Çorum'da 65 Yaşındaki Satı Tunç, Ata'ya Sevgisini Şiirle Gösterdi
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Çorum'da da anıldı. Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı’nda devlet erkanının yanında bulunan 65 yaşındaki Satı Tunç isimli kadın törende kendi yazdığı şiiri okudu.
ERKAN KARACA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Çorum'da da anıldı. Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda devlet erkanının yanında bulunan 65 yaşındaki Satı Tunç isimli kadın törende kendi yazdığı şiiri okudu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Çorum'da da anıldı. Gazi Caddesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını bekleyen Satı Tunç isimli kadın Atatürk anıtı önüne gelerek 'Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun' adlı şiirini okudu. 65 yaşındaki Satı Tunç'un şiir okuduğunu gören il yöneticileri de kendisini alkışladı.
"GÜZEL YURDUM SENİ NASIL UNUTSUN?"
Satı Tunç'un şiiri şöyle:
"Dalgalanırken gökler yüzünde,
Yıldız parlar Atatürk'ün gözünde
Ata'mı sevenler yürür izinde, yükselir göklere sesimiz bizim
Senden önce yurtta padişah varmış
Yok olmuş Türkiye'min her yanı darmış
Ata'm yurdu düşmanlardan kurtarmış
Şapka giyeriz yoktur fesimiz bizim
Yeryüzünde bir kahraman gökte bulutsun
Yurdumuz üzerinde büyük umutsun
Güzel yurdum seni nasıl unutsun
10 Kasım günleri yasımız bizim
Büyük küçük herkes Anıtkabir'e koşarken
Küçük satı kalemi alıp coşarken
Güzel yurdum Cumhuriyet'i yaşarken
Türkiye Cumhuriyet Bayramı süsümüzdür bizim."