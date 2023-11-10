Çorum'da 65 Yaşındaki Satı Tunç, Ata'ya Sevgisini Şiirle Gösterdi

ERKAN KARACA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Çorum'da da anıldı. Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda devlet erkanının yanında bulunan 65 yaşındaki Satı Tunç isimli kadın törende kendi yazdığı şiiri okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde Çorum'da da anıldı. Gazi Caddesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını bekleyen Satı Tunç isimli kadın Atatürk anıtı önüne gelerek 'Bu güzel yurdum seni nasıl unutsun' adlı şiirini okudu. 65 yaşındaki Satı Tunç'un şiir okuduğunu gören il yöneticileri de kendisini alkışladı.

"GÜZEL YURDUM SENİ NASIL UNUTSUN?"

Satı Tunç'un şiiri şöyle:

"Dalgalanırken gökler yüzünde,

Yıldız parlar Atatürk'ün gözünde

Ata'mı sevenler yürür izinde, yükselir göklere sesimiz bizim

Senden önce yurtta padişah varmış

Yok olmuş Türkiye'min her yanı darmış

Ata'm yurdu düşmanlardan kurtarmış

Şapka giyeriz yoktur fesimiz bizim

Yeryüzünde bir kahraman gökte bulutsun

Yurdumuz üzerinde büyük umutsun

Güzel yurdum seni nasıl unutsun

10 Kasım günleri yasımız bizim

Büyük küçük herkes Anıtkabir'e koşarken

Küçük satı kalemi alıp coşarken

Güzel yurdum Cumhuriyet'i yaşarken

Türkiye Cumhuriyet Bayramı süsümüzdür bizim."