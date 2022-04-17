Çorum Belediyesi, sosyal destek kartlarına 2 milyon 238 bin lira aktardı

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal destek kartı sahiplerinin alışverişlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla 2 Milyon 238 Bin TL'yi kart sahiplerinin hesabına yatırdı.

Kentte 7 bin 413 ihtiyaç sahibinin sosyal destek kartından istifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2021 yılında hayata geçirdikleri bu örnek uygulama ile ihtiyaç sahipleri vatandaşların 81 yerel marketten alışveriş yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca alışveriş yapabilmeleri amacıyla 7 bin 413 kişinin hesabına 300'er TL yatırdıkları kaydeden Başkan Aşgın, "Gönül belediyeciliği çalışmalarımız çerçevesinde sosyal yardım çalışmalarımızı yılın her günü büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Tek tek gönüllere dokunuyoruz. Sosyal destek kartı uygulamasına başladığımız 2021 yılından beri 8 milyon 316 bin 375 TL ödeme gerçekleştirdik." dedi.

Yerel esnafa büyük destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek kartı uygulamasıyla yerel esnafa da önemli katkılar sağladıklarını vurguladı. Kartların anlaşmalı marketlerde geçerli olduğunu, anlaşmalı esnafın da Çorum'un yerel esnafı olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Yerel esnafımız kazansız diye sosyal destek kartlarını sadece yerel esnafımıza tanımladık. Şehrimizde bulunan toplam 81 yerel marketten sosyal destek kartı kullanan vatandaşlarımız alışverişlerini yapabiliyor." diye konuştu. - ÇORUM