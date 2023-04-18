Çorum Belediyesi, Afşin'de depremzedelerin sofrasında sıcak AŞ oluyor

Asrın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilk günden beri büyük bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ederken Ramazan ayında da soflarına sıcak AŞ oluyor.

Asrın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilk günden beri büyük bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ederken Ramazan ayında da soflarına sıcak AŞ oluyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem 11 ili enkaza çevirdi. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için hummalı bir çalışma yürütülürken, depremden etkilenen şehirlerin ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriliyor.

Depremin ardından vakit kaybetmeden bölgeye yardıma koşan belediyelerden birisi olan Çorum Belediyesi, Afşin'de alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek ilçenin ayağa kalması için hız kesmeden çalışıyor.

Deprem bölgesinde alt yapı çalışmalarını devam ettiren Çorum Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da da Afşin halkını yalnız bırakmadı. Belediye tarafından ilçe Asnabı Kehf Camii yan tarafına bulunan alana iftar çadırı kurularak günlük binlerce kişiye iftar yemeği verildi. İftar çadırına sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarda destek verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kadir Gecesi nedeniyle Afşin'deki Çadırkenti ziyaret etti. Burada depremzedeler ve çocuklarla bir araya gelen Candan, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Çorum Belediyesi'nin ilçede kurduğu iftar çadırını da ziyaret eden Candan, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

"Kardeşliğimiz ömür boyu sürecek"

Depremin ilk gününden bu yana Afşin de olduklarını hatırlatan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Bugün 70 gün olmuş. Kardeşlik hukuku çerçevesinde sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hala olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek. Bizim kardeşliğimiz bir gün, iki gün, üç gün süren yardımseverlik değil. İnşallah ömür boy sürecek. Çorum ile Afşin ilelebet kardeştir. Bunun gereğini Çorum Belediyesi ile Afşin Belediyesi kardeşlik anlaşması imzalayarak gerçekleştirdiler. Bundan sonra bize düşen bu kardeşliği en güzel şekilde devam ettirmek. İnşallah bu birliktelik sonsuza kadar devam edecek" dedi.

"Çorum'un sayesinde hiçbirimizin boynu bükük kalmadı"

"Çorum halkını Allah darda bırakmasın" diyen depremzede Esin Gül ise, "Çorumlulardan büyük güç aldık. Sizler olmasaydınız biz ayaklarımızın üzerinde bu kadar kolay duramazdık. Çorum Valisi, belediye başkanı ve diğer kurumların sayesinde biz ayağımızın üzerinde duruyoruz. Bazı ilçelere bakıyoruz hiç ayaklanmamış ama Afşin artık normale dönmeye başladı. Çorum'un sayesinde hiçbirimizin boynu bükük kalmadı. Allah razı olsun sizlerden. Çok sağolun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM