Çorlu Zabıtasından Dilenci Operasyonu Yerel Haberler Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde kundağa sarılı oyuncak köpek ile dilencilik yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerine teslim edildi. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde kundağa sarılı oyuncak köpek ile dilencilik yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerine teslim edildi. Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta dilenen kadının kucağında tuttuğu 'bebek' oyuncak çıktı. Kundağı açmamak için direnen ve bez oyuncakla dilendiği tespit edilen kadın hakkında polis ekipleri nezaretinde Kabahatler Kanunu gereğince Çorlu Zabıtası tarafından işlem yapıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Zabıta Müdürlüğü Çorlu Belediyesi Çorlu Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Çorlu Zabıtasından Dilenci Operasyonu - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.