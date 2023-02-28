Çorlu Zabıtasından Dilenci Operasyonu
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Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde kundağa sarılı oyuncak köpek ile dilencilik yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerine teslim edildi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde kundağa sarılı oyuncak köpek ile dilencilik yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerine teslim edildi.
Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta dilenen kadının kucağında tuttuğu 'bebek' oyuncak çıktı. Kundağı açmamak için direnen ve bez oyuncakla dilendiği tespit edilen kadın hakkında polis ekipleri nezaretinde Kabahatler Kanunu gereğince Çorlu Zabıtası tarafından işlem yapıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel