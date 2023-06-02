Çorlu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına kurulan sahnelerde sanatseverlerle buluşan ' Çorlu Tiyatro Festivali' devam ediyor. İlk iki gününü geride bırakan festival, 4 Haziran'a dek sürecek.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Tiyatro Festivali, Serkan Akarslan (Sipsi) ve ekibi tarafından sahnelenen 'Dile Benden Ne Dilersen' oyunu ile başladı. 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan festival açılışında alanı dolduran çocuklar ve aileleri eğlenirken oyunun sonunda Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk tarafından Serkan Akarslan ve ekibine çiçek takdim edildi.

Festivalin ilk gününde diğer bir oyun ise Unilever-İş İlkokulu'nda sahnelendi. Okul bahçesini dolduran çocuklar ve aileleri Tek Şehir Tiyatrosu Oyuncuları tarafından sahnelenen 'Dişlerin Dünyası' adlı oyunu bir ilgiyle izledi. Unilever-İş İlkokulu'nu ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, oyunun ardından oyunculara çiçek takdim etti. Başkan Sarıkurt daha sonra okul bahçesini dolduran çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Günün son tiyatro oyunu ise A1 59 Sanat oyuncuları tarafından Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. 'Bugün Git, Yarın Gel' adlı iki perdelik oyun izleyenlerin beğenisini kazandı. Tiyatroseverlerin ayakta alkışladıkları oyunun sonunda tiyatro ekibine günün anısına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Doğan tarafından çiçek verildi.

Çorlu Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde, Hilmi Dinçer'in yazıp yönettiği 'Maşa'nın Doğum Günü Partisi' adlı müzikli çocuk oyunu TKM Fikir ve Sanat ekibi tarafından Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Sahneyi dolduran çocuklar ve aileler oyunu keyifle izlerken Başkan Sarıkurt, Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tiyatro festivali hakkında fikir alışverişinde bulundu. Oyun sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Doğan tiyatro ekibine çiçek takdim etti.

Günün ikinci sahnesi ise Atatürk İlkokulu'nda kuruldu. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun başlıca türlerinden biri olan 'Hacivat ve Karagöz Yalan' gölge oyunu izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken, Başkan Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk'ün de izlediği oyun alkış aldı. İkinci gün bir diğer oyun ise Kapaklı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından Çorlu Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. İki perdelik 'Karmakarışık' adlı komedi oyunu izleyenlerden beğeni topladı.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için yaşama geçirilen Tiyatro Festivali ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Sarıkurt, şunları söyledi:

"Kültür sanat; toplumu bir arada tutan, değerlerimizi ve kimliğimizi şekillendiren unsurlardan biridir. Sanat, bizi anlamaya ve anlatmaya yönlendirir. Bize farklı bakış açıları sunar ve dünyayı daha derin bir şekilde anlama imkanı verir. Tiyatro da bu sanat dallarının en güçlülerinden biridir. Sanatı yaşatmak için önce yerel, yerel sanatçılara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. İşte bu yüzden Çorlu Tiyatro Festivali'miz, yerel tiyatrolarımıza büyük destek sağlamaktadır. Yerel tiyatrolarımız, şehrimizin kültürel kimliğinin ve mirasının canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaratıcılıkları, emekleri ve tutkularıyla sahnede kendilerini ifade eden sanatçılarımız, tiyatro sanatının gücünü bizlere göstermektedir. Bu yüzden, Çorlu Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın gelişimine ve desteklenmesine büyük önem veriyoruz.

Bu yılki festival programıyla birlikte, çocuklarımıza ve yetişkinlere ücretsiz oyunlar sunacağız. Çünkü inanıyoruz ki sanat herkesin hakkıdır. Bu nedenle, festivalimizde her yaştan insanın keyifle tiyatro izleyebilmesini sağlamak için ücretsiz oyunlarla ve yaratıcı drama atölyeleriyle sizleri buluşturacağız. Festivalimiz, şehrimizin 6 farklı noktasında gerçekleşecek ve 13 oyunu ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak. Bu sayede tiyatroya olan erişim kolaylaşacak ve daha geniş kitlelere ulaşabileceğiz. Şehir içinde farklı mekanlarda sahnelenecek oyunlar, tiyatronun büyüsünü her köşede hissettirecek ve şehrimizin farklı bölgelerinde kültürel bir buluşma noktası oluşturacak.

Sevgili hemşehrilerimizi bu festivalin zengin programına davet ediyorum. Kültür sanatın güzelliği eşliğinde, tiyatronun büyüsünü birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle; bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm personelimize, konuğumuz olan kıymetli sanatçılarımıza ve özellikle de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze bağlı tiyatro birimimize, şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize keyifli bir festival diliyor, sanat dolu günler geçirmenizi temenni ediyorum."

4 Haziran'a dek sürecek Çorlu Tiyatro Festivali'nde ücretsiz tiyatro oyunlarının yanı sıra tiyatroya meraklı çocukların ücretsiz katılabilecekleri yaratıcı drama atölyeleri de yer alıyor.