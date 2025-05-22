Çorlu Ortaokulu'ndan Asya Önel İçin Anma Etkinliği

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çorlu Ortaokulu öğrencisi Asya Önel'i 8/D sınıfındaki arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı. Asya'nın anısını yaşatmak amacıyla Çorlu Öğretmen Hatıra Ormanı'nda merhume öğrenci için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Dursun Adar ve Muzaffer Karaman ile Çorlu Ortaokulu Müdürü Sait Tuğ, Okul Aile Birliği yöneticileri, Asya'nın 8/D sınıfındaki arkadaşları sınıfın rehber öğretmeni ve acılı ailesi katıldı.

Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Çorlu Ortaokulu Müdürü Sait Tuğ, "Kaybettiğimiz öğrencimizin aziz hatırasını yaşatmak istiyoruz. Öğrencimize tekrar Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ