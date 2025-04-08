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Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Fahri Korutürk Caddesi ile Kıvançevler Caddesi yol ayrımında meydana geldi. H.B. idaresindeki 34 TJ 7722 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 LN 8297 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan H.E.B. itfaiye kaza kırım ekibinin kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel
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