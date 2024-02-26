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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı kavşağında meydana geldi. İstanbul Caddesi istikametine seyreden B.A. yönetimindeki 59 VA 300 plakalı otomobil, iddiaya göre, sağından geçen O.R.K.'nin kullandığı 59 AFR 981 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü O.R.K. yere savruldu. Yaralanan motosikletli, olay yerine

gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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