Çorlu'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını Coşkulu Müdahale ile Söndürüldü

Çorlu'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını Coşkulu Müdahale ile Söndürüldü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, yangına anında müdahale ederek olanı büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışmaları yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alırken, sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. Araç yangınına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde Çerkezköy istikametine seyreden bir otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Araçtan atlayan sürücü Halil Elvan, çevredeki mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, kovalarla su atarak, yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yanan otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Halil Elvan, "Çerkezköy'e gidiyordum. Bir anda dumanlar yükseldi. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar geldi, hemen müdahale ettiler. Aracın elektrik aksamında bir sıkıntı vardı. Muhtemelen bu nedenle çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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