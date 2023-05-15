Çorlu Belediyesi Yüzücülerinden Büyük Başarı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) yüzücüleri, Bulgaristan’da düzenlenen turnuvada büyük bir başarıya imza atarak, 12 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya ile turnuva 3'üncüsü oldu.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) yüzücüleri, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada büyük bir başarıya imza atarak, 12 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya ile turnuva 3'üncüsü oldu.

Bulgaristan'ın Sandanski kentinde 12-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Seventh Swimming Tournament Spartac" turnuvasında 29 kulüp ve 680 sporcu mücadele etti. Çorlu'yu başarıyla temsil eden ÇBSK Yüzme Takımı, 12 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak turnuva 3'üncüsü oldu.

Turnuvada ayrıca, ÇBSK yüzücülerinden Toprak Bahar 9 yaş ve Eren Özden 12 yaş kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzun faaliyete geçmesiyle birlikte yüzme alanında önemli başarılar elde eden yüzücülerimizi ve antrenörlerini kutluyorum. Birçok spor dalında olduğu gibi yüzme alanında yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alıyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Avrupa Spor Kenti unvanına sahip Çorlu'muzda spora ve sporculara yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bizlere güvenen ve her koşulda çocuklarını bizlere emanet eden kıymetli velilerimize de teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.