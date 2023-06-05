Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: 'Hep Birlikte İklim Değişikliğiyle Mücadelede Güçlü Birer Aktör Olabiliriz'

İklim Değişikliği ve Çevre Paneli’nde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Doğamızı sadece çevre haftalarında değil her zaman hatırlamalı. Doğamızın ve iklimin korunması için acil, uygulanabilir ve sürdürülebilir plan ve eylemlerle mücadele edilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadele etmezsek gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız bu miras belki de onlar için çok acı sonuçlara sebep olacak. Hep birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü birer aktör olabiliriz” dedi.

İklim Değişikliği ve Çevre Paneli'nde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Doğamızı sadece çevre haftalarında değil her zaman hatırlamalı. Doğamızın ve iklimin korunması için acil, uygulanabilir ve sürdürülebilir plan ve eylemlerle mücadele edilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadele etmezsek gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız bu miras belki de onlar için çok acı sonuçlara sebep olacak. Hep birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü birer aktör olabiliriz" dedi.

Çorlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası dolayısıyla Çorlu'da iklim değişikliğine etki eden faktörler, öneriler ve yürütülen çalışmalar, farkındalık yaratmak ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 'İklim Değişikliği ve Çevre Paneli' düzenlendi.

Panele; Başkan Sarıkurt, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Meteoroloji İl Müdürü Harun Temel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, vatandaşlar ve basın mensupları ile konuşmacı olarak Prof. Dr. Asude Hanedar, Prof. Dr. Günay Yıldız Töre, Doç. Dr. Nuray Olcay Işık Emeksiz ve Araştırma Görevlisi Dr. Can Burak Özkal katıldı.

Başkan Sarıkurt, panelin açılışında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir ve bunun çevre üzerindeki etkileri her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. Bizler Çorlu Belediyesi olarak bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kentimizi daha sürdürülebilir, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu panel, iklim değişikliği ve çevre konularında bilgi ve deneyimleri paylaşmanın yanı sıra yeni çözümler üretmek için de bir platform sağlamaktadır. Panelimizde, alanında uzman konuşmacılarımız tarafından paylaşılan bilimsel veriler ile iklim değişikliğinin küresel ve yerel etkilerini anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda, çevre dostu politikalar, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, su koruma gibi konuları ele alacak ve çözüm önerileri üzerinde odaklanacağız.

Çorlu'muz, sanayi şehri olması sebebiyle, sürekli göç alan ve artan nüfusu ile iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi. Üreten, sürekli büyüyen ve gelişen dinamik Çorlu'muzu çevre konusunda da öncü yapmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerel yönetimler olarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için önemli bir rol oynuyoruz. Çevre dostu politikalar ve projeler geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarımız, yerel işletmelerimiz, akademisyenlerimiz ve halkımızın fikirleri, önerileri benim için son derece değerli. Bu nedenle, katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışıyor ve herkesi çevre konularında aktif bir şekilde katkıda bulunmaya davet ediyorum. Doğamızı sadece çevre haftalarında değil her zaman hatırlamalı; doğamızın ve iklimin korunması için acil, uygulanabilir ve sürdürülebilir plan ve eylemlerle mücadele edilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadele etmezsek gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız bu miras belki de onlar için çok acı sonuçlara sebep olacak.

Çorlu Belediyesi olarak 2019 yılında Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konulan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Başkanlar Sözleşmesi'ne imzamızı atmıştık. Ülkemizde imza atan 41 belediyeden bir tanesiyiz. Sözleşmeyi imzalayarak iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve adaptasyon için entegre bir yaklaşım benimsemeyi taahhüt ettik. 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltmak ve iklim değişikliğine karşı esnekliği artırmak amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı geliştirmemiz kaçınılmazdır. Ülkemizin de 2021 yılında taraf olduğu Paris Anlaşması'na göre küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi dönemine göre 2 derece altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5 derecenin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürüldüğünü hep beraber izliyoruz. Küresel emisyonların 2030'a kadar en az yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiği Paris Anlaşması ile 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması dünya genelinde amaçlanmakta. Değerli katılımcılar, çevre ve iklim değişikliği konularında acil bir şekilde harekete geçme zamanı geldi. Hep birlikte, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışalım. Bu panelin, kentimizin çevresel açıdan dönüşümünü hızlandırmak ve daha yaşanabilir bir Çorlu için önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Son olarak, bu panelin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Panelimize katkıları dolayısıyla kıymetli bilim insanlarımıza katılımları ve destekleri için teşekkür ederim. Hep birlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü birer aktör olabiliriz."