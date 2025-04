Corendon Airlines, 20. Yıl Dönümünü Yolcularıyla Kutlayacak

Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümünü yolcularıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. İlk uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştiren ve geçen 20 yıl içinde Avrupa'nın önde gelen tatil hava yollarından biri haline gelen Corendon, istikrarlı büyüme yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

Corendon Airlines, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü Avrupa ve Mısır'daki toplam 32 havalimanından gerçekleştireceği yaklaşık 80 uçuşta yolcularını özel sürprizlerle karşılayacak. Farklı destinasyonlara seyahat edecek yolcular, Corendon'un 20. yaş coşkusuna gökyüzünde ortak olmanın ayrıcalığını yaşayacak. Corendon Airlines'in 20. yılı hakkında bir değerlendirme yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Corendon olarak tam 20 yıldır yolcularımıza hizmet sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem turizm hem hava yolu sektörlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Turizm kanımızda var; turizmin gelişimine katkı sağlamak bizim için hayati önem taşıyor.Turizm ve seyahat tutkusuyla misafirlerimizi en güzel tatil destinasyonlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. 12 Nisan'da gerçekleşecek uçuşlarımızda, 20. yaşımızın heyecanını binlerce yolcumuzla gökyüzünde paylaşmak bu özel güne ayrı bir anlam katacak. 20 yıllık yolculuğumuz boyunca farklılaşmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği odağımıza aldık; bu strateji büyümemizin itici gücü oldu" diye konuştu.

Her büyük başarının temelinde ekip ruhu yattığını söyleyen Karaer, "Corendon'un başarı hikayesi de adanmışlıkla yolcularımız için çalışan, işine tutkuyla bağlı, her zaman gelişime açık ekibimiz sayesinde yazıldı. Bugün 2000'i aşkın kişiden oluşan güçlü kadromuzla, Corendon'u sevilen ve tercih edilen bir marka konumuna taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu başarıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan, bizi tercih eden değerli yolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 20 yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle" dedi. - İSTANBUL