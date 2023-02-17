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Çorbayı aşırı pahalı satan işletmeye inat, belediyeden ücretsiz hizmet

Yerel Haberler

Çorbayı aşırı pahalı satan işletmeye inat, belediyeden ücretsiz hizmet - Deprem sonrası vatandaşa yüksek fiyattan çorba satan tesisin önüne tezgah açan Ceyhan Belediyesi, depremzedelere ve vatandaşlara ücretsiz yemek, çorba ve içecek hizmeti sunuyor ADANA - Depremden sonra Adana'nın Ceyhan...

Çorbayı aşırı pahalı satan işletmeye inat, belediyeden ücretsiz hizmet

- Deprem sonrası vatandaşa yüksek fiyattan çorba satan tesisin önüne tezgah açan Ceyhan Belediyesi, depremzedelere ve vatandaşlara ücretsiz yemek, çorba ve içecek hizmeti sunuyor

ADANA - Depremden sonra Adana'nın Ceyhan ilçesi otoban girişi yakınlarında bulunan Mıstık Usta Tesislerinin depremzedelere 1 bardak çorbayı 40 TL'ye satması ve vatandaşın tepkisini çekmesinin ardından harekete geçen Ceyhan Belediyesi, tesise yüklü miktarda ceza kesti. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in talimatıyla tesis önüne çorba, yemek, içecek standı açan belediye, vatandaşa ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra pek çok belediye başkanı ve çalışanları deprem bölgesinin yaralarını sarmak için canla başla çalışırken Ceyhan otoban girişinde bulunan Mıstık Usta Tesisleri çorba fiyatlarını yüksek fiyatta depremzede vatandaşlara satarak tüm Türkiye'nin tepkisini aldı. Yaşananlar üzerine Ceyhan Belediyesi harekete geçerken, belediye tarafından tesise yüklü miktarda ceza uygulandı. Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çalışmasıyla Ceyhan Belediyesi tesis önüne çorba, yeme, içeçek standı açtı ve vatandaşa ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Denizli'den deprem bölgesine yardıma geldiklerini ifade eden Cabir Kartal, "Ceyhan Belediyesinin yapmış olduğu çorba ikramından dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma yapmışlar. Kendilerine Denizli Belediyesi olarak teşekkür ederiz. Bizler de depremzede vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi personeli Ali İnce ise "Mıstık Usta Tesisinin depremzede vatandaşlarımıza uyguladığı yüksek fiyatlardan dolayı Ceyhan Belediyesi olarak ücretsiz olarak çorba, ekmek, su hizmeti veriyoruz. Halk olarak zaten halktan büyük tepki almışlardı. Biz de hemen Ceyhan Belediyesi olarak müdahalemizi yaptık. Her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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