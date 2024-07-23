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Çorbacılar da zam yapmak zorunda kaldı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çorbacılık yapan esnaf, ete gelen zamlar nedeniyle çorba fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldığını belirtti. Emekli müşterilerin ise yüksek fiyatlar nedeniyle çorba içmekte zorlandığı ifade edildi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çorbacılık yapan esnaf, ete sık sık gelen zamlardan dolayı çorba fiyatlarına da zam yapmak zorunda kaldığını söyledi. Esnaf Nevzat Mutluer, "Emeklinin durumu zaten ortada. Adam paçayı çok seviyor içmek zorunda ama parası yok içemiyor. Geliyor yarım paça istiyor. 30 liralık paça istiyor. 30 liralık paça mı olur? Otur benden iç diyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Çamlıkahve'de çorba satan Nevzat Mutluer, ete sık sık zam geldiğini bu yüzden kendisinin de çorba fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldığını söyledi. Bazı emekli müşterilerinin yarım paça veya 30 liralık paça istediğini ifade eden Mutluer, birçok kalemde gelen zamlara da tepki gösterdi.

"Mecburen zam yapmak zorundayız"

Nevzat Mutluer şöyle konuştu:

"Ben yıllardır Çamlıkahve'de çorba paça üzerine işletmecilik yapıyorum. Et fiyatlarının sık sık zamlanmasından dolayı 80 liraya verdiğimiz paçayı şu an 100 liraya veriyoruz. Müşterilerimiz de haliyle şikayette bulunuyor. 'İkide bir zam, ikide bir zam' olur mu diyorlar. Biz de mecburen yapmak zorundayız. Mesela emeklinin durumu zaten ortada. Adam paçayı çok seviyor içmek zorunda ama parası yok içemiyor. Geliyor yarım paça istiyor. 30 liralık paça istiyor. 30 liralık paça mı olur? Otur benden iç diyorum. Böyle şeyler de oluyor. Bilmiyorum ortam çok kötü, nereye gidiyor Ben de bilmiyorum. Mesela benim daha önceki müşterilerim iki tabak üç tabak içelim de vardı, şu an adam bir tabak bile içmeyi düşünerek içiyor. Yani ortam gerçekten çok kötü. Bilmiyorum nasıl olacak? Maliyetlerimiz tabii ki, ete sürekli zam geliyor. İsteriz biz de milletin bütçesine göre daha uyguna vermeyi ama et fiyatları artınca mecburen biz de zam yapmak zorundayız. Her gün zam, ekmeğe zam, ete zam. Bir kilogram limon şu an 75 lira olmuş. Bir kilogram sarımsak şu an 135 lira olmuş. Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Klima çalışmasa olmuyor. Mecburen Biz de paçayı 100 lira yapmak zorunda kaldık. Allah sonumuzu hayır getirsin. Nereye gidiyor bilmiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye Kadirli Zam Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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