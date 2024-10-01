Üye Girişi
Haberler

Çöpte Bulunan Yavru Kedi Ampute Oldu, Yeni Yuvasını Bekliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de çöp kutusunda bulunan ve gözünde enfeksiyon olan yavru kedi, veteriner hekim tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Hayvanseverler tarafından tedavi edilen kedinin tamamlayıcı bakımı sürüyor.

Çöpte bulunan yavru kedinin gözü ampute edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan gözü enfeksiyon kapan ve ampute edilen yavru kedi yeni sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor.

Bahçe ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan ve gözünde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru kedinin gözü ampute edildi. Özel bir veteriner kliniğinde ameliyatla enfeksiyonlu gözü ampute edilen ve masrafları Mutlu Kuyruklar Derneği'nde bulunan hayvanseverler tarafından karşılanan yavru kedi sağlığına kavuştu. Yavru kedinin tedavi öncesi ve sonrası bakımını üstlenen Sultan Başer, kediye 'Kiraz' ismini verdi.

Çöp kutusunda bulunup yoğun enfeksiyon nedeniyle kliniğe getirilen yavru kedinin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Ümit Yaman, "Çöpten bulunup getirilen yavru bir kedi bir hayvansever tarafından getirildi kliniğimize sol gözünde ileri dereceli bir enfeksiyon vardı. Mercek ve iriste enfeksiyon vardı ve göz dışarı doğru ampute olmuştu. 5 günlük bir antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonu azalttık. Sonra operasyona aldık operasyon sonucunda gözü ampute etmek zorunda kaldık. Kedimiz geldi ve durumu şu an çok iyi dikişleri alındı. Normal hayatına geri döndü ve biz aynı şekilde getiren hayvansever kadına geri teslim ettik sağlıklı bir şekilde" diye konuştu.

Gözünü kaybetmesine rağmen diğer kedilerden hiçbir farkı olmadığını ifade eden Sultan Başer ise, "Uzun yıllardır sokakta sokak hayvanlarıyla iç içeyim onların beslenmesi, barınması, tedavisi, bu tarz süreçlerde destek olmaya çalışıyorum. Bu Kiraz kızımız Bahçe ilçesinden bize ulaştı hayvansever bir arkadaşımız bunu çöpte bulmuş. Ne yapabiliriz dedi. Mutlu Kuyruklar Topluluğu olarak bizimle iletişime geçti. Biz de aldık, Veteriner Hekim Ümit Yaman beyefendiye getirdik. Tedavisi gerçekleşti. Şu an iyileşme sürecinde. Geçici olarak benimle kalıyor. İyileştikten sonra da kalıcı yuvasına inşallah sahiplendireceğiz. Kızımızın durumu iyi" dedi.

Çöpte Bulunan Yavru Kedi Ampute Oldu, Yeni Yuvasını Bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

Hayvan Hakları Ameliyat Osmaniye Güncel Yerel Yaşam kedi

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir? Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli? UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri! 1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 1 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });