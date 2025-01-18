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Çöpe Atılan Soba Külü Yangına Sebep Oldu

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Sinop'un Camikebir Mahallesi'nde, bir vatandaşın çöp konteynerine döktüğü sıcak soba külü nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma işlemi yaptı.

Çöpe atılan soba külü yangına sebep oldu

SİNOP - Sinop'ta çöp konteynerine atılan soba külü yüzünden yangın çıktı.

Sinop'un Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta bir vatandaş tarafından çöp konteynerine dökülen sıcak soba külü bir süre sonra yangına neden oldu. Sokakta duman fazlalaşınca vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek çöp konteynerinde soğutma işlemi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.

Çöpe Atılan Soba Külü Yangına Sebep Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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