Çöpe atılan soba külü yangına sebep oldu

SİNOP - Sinop'ta çöp konteynerine atılan soba külü yüzünden yangın çıktı.

Sinop'un Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta bir vatandaş tarafından çöp konteynerine dökülen sıcak soba külü bir süre sonra yangına neden oldu. Sokakta duman fazlalaşınca vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek çöp konteynerinde soğutma işlemi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.