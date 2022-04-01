Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı - Haberler

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Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynır boşaltan temizlik işçileri çöp kutusunun içerisindeki 5 yavru kediyi kurtardı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynır boşaltan temizlik işçileri çöp kutusunun içerisindeki 5 yavru kediyi kurtardı. Anne kediyi de bulan temizlik işçileri yavrularını da alarak hayvan barınağına götürdü.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler öğle saatlerinde Bitez Mahallesi çöp konteynırlarını boşaltmaya başladı. Çöp dolu bir konteynır çöpün içerisinde kedi sesi duyan temizlik işçileri elleriyle çöpleri boşaltarak konteynıra baktı. İçerisinde 5 yavru kedi bulan işçiler daha sonra kedilerin annesini aramaya başladı. Çok geçmeden bölgeye gelen anne kedi yavrularının yanına gitti. İşçiler anne kedi ve yavrularını alarak Bodrum Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine götürdü. Yapılan sağlık taramalarının ardından kedilere sıcak bir yuva hazırlandı.

Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

Çöp toplarken konteynırda yavru kedilerle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bodrum, Muğla, Bitez, kedi, Yerel, Haberler

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