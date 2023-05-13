Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çöp konteynırları yıkanarak temizlendi

Çöp konteynırları yıkanarak temizlendi

Yerel Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çöp konteynırları yıkanarak temizlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çöp konteynırları yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar dahilinde çöp konteynırları da periyodik aralıklarla yerinde yıkanarak temizleniyor. Bölge bölge gezen konteynır yıkama aracı ile konteynırlar basınçlı ve ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından büyük bir titizlikle ve belirli bir program dahilinde sürdürülen konteynır yıkama çalışmaları periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title