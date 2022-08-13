Haber : Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

 - Güncelleme:
Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Temiz bir Pazaryeri için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Pazaryeri Belediyesi, kentteki tüm çöp konteynırları yıkayarak dezenfekte ediyor. Oluşabilecek kötü koku, bakteri ve sinek üremesini engellemek için çöp konteynır yıkama aracı ile konteynırları düzenli aralıklar ile temizleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Halkımızın sağlığı ve ilçemizin temizliği için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title