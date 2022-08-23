Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kentteki tüm çöp konteynerlerini yıkama aracında yıkanarak, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, görevlilere teşekkür ettiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama çalışmasının belirli bir takvim dahilinde sürekli olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Görevlilerden çevremizi temiz tutalım uyarısı

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise; şehrin birçok noktasında yabani ot ile mücadele çalışması gerçekleştirirken, vatandaşların park, bahçe ve dinlenme alanlarının temiz tutulması uyarısında bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Çalışmalar ile bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlenirken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpler de temizlendi. - BİLECİK