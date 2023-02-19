Çöp kamyonu ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü kavşağında meydana geldi.

S.Y. sevk ve idaresindeki 34 FEK 560 plakalı otomobil D.A. sevk ve idaresindeki 16 ADS 912 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.