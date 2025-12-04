Haberler

Sakız, şekerleme ve takviye edici gıda kategorilerine öncülük eden CCC ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Continental Confectionery Company, 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımı çerçevesinde ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Şirket, 2024'te plastikte 180 ton, üretim atıklarının ise %95'ini geri dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca, 2022-2024 döneminde Ar-Ge harcamalarını 4 kat artırarak 35 milyon TL'ye ulaşmayı planlıyor.

Sakız, şekerleme ve takviye edici gıda kategorilerindeki güçlü markalarıyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan Continental Confectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Ambalajlarda yaptığı iyileştirmelerle 2024'te plastik kullanımını 180 ton azaltan, "Sıfır Atık" yaklaşımıyla üretim sürecindeki atıklarının yüzde 95'ini geri dönüştüren CCC, 2022-2024 döneminde Ar-Ge harcamalarını ise 4 kat artırarak 35 milyon TL'nin üzerine çıkardı.

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan; Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız gibi güçlü markalarıyla sakızdan şekerlemeye farklı kategorilerde üretim yapan, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla geniş bir takviye edici gıda portföyüne sahip olan Continental Confectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" vizyonu doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyarken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır emisyon hedefini de içeren bir yol haritası sunuyor.

Raporun, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirten CCC Murahhas Azası Yahya Ülker sözlerine şöyle devam etti: "İlk sürdürülebilirlik raporumuz sadece bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların yansıması değil; aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü taahhütlerimizin somut bir göstergesidir. Bu rapor, daha dirençli ve çevresel açıdan daha sorumlu bir gıda ekosistemi oluşturma vizyonumuza ışık tutuyor. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte inovasyon, iş birliği ve bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümümüzü aynı azimle sürdüreceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Doğanın geleceği için bilim temelli adımlar

CCC Gıda, raporunda iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını bilim temelli hedeflerle ortaya koyuyor. Şirket, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 42 mutlak azaltım, kapsam 3 emisyon yoğunluğunda ise yüzde 51,6'lık bir azaltım sağlamayı taahhüt ediyor. 2050 yılı itibarıyla ise tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor. - İSTANBUL

