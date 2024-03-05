Üye Girişi
Haberler

ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Güncelleme:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği, Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok akademik, idari personel ve öğrenci katıldı. Programda bağımlılık konusu bilim ve sanat aracılığıyla ele alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından yapılan, "Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği" Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda iletişimin bilgiyi düşünceyi duyguyu aktarmak olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, "Bu aktarımı bilim, sanat ve tasarım aracılığıyla iletiriz. İçinde yaşadığımız çağda tüm gençlerimiz için çok ciddi bir tehdit olarak gördüğümüz bağımlılık konusunu ve bağımlılık ile mücadele konusunu sizlere hem bilim hem sanat aracılığıyla aktarmak istedik. İletişim öğrencilerimizin toplumsal sorunları dert edinerek farkındalık oluşturacak çalışmalar üretmeleri için daha çok çalışacağımızın sözünü vererek hepiniz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılık ve Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Mutlu, merkezin kuruluş amacını, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise bağımlılık ile mücadelenin çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Bildiğiniz gibi her yaştan insanı tehdit eden uyuşturucu, alkol, dijital etkenler gibi bağımlılıklar bireyin ve toplumun hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Sorunun çözümü için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Düzenlediğimiz etkinliğin amacı, farkındalığı arttırmak ve bu konuda uzmanlarımızın görüşlerini almaktır. Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurun farkındalık olduğunun bilincindeyiz. Bununla birlikte bağımlılıkla mücadelenin sadece uzmanların değil hepimizin görevi olduğunu unutmamalıyız. Bağımlılıktan arınmış bir toplum inşa etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşilay'ın düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 7. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmasında birinci olan 'Günlük' isimli kısa film izlendi. 'Günlük' isimli kısa film İletişim Fakültesi Öğrencileri Onur Gemici, Baha Senar ve Zeynep Sude Yüksel tarafından hazırlandı. Öğrencilere ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu tarafından ödül ve belgeleri verildi.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Engin Çağlak, Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, Psikiyatr Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Şevik, Polis Memuru Hakan Taştemir ve Sosyal Hizmet Uzmanı Merve İnan Altaç yaptıkları sunumların ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlhami Aktaş Çanakkale Rektör Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title