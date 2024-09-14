ÇOMÜ'de İklim Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ÇOMÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik, binalar ve altyapı, su verimliliği, ulaşım, eğitim ve araştırma, atık yönetimi konularını kapsayan "İklim Eylem Planı Çalıştayı" Dardanos Yerleşkesi Abide Salonunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz'ün üstlendiği çalıştaya; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. H. Levent Dalyancı, akademisyenler, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Açılışta konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü ile birlikte yoğun çalışmalar sonucu "İklim Eylem Planı" Taslağını hazırladıklarını vurgulayarak başladığı konuşmasında; "Son yıllarda yaşamımıza hızla dahil olan, Dünyamızın yaşamakta olduğu iklim krizlerine farkındalık oluşturmak ve öncülük etmek amacıyla yapılan İklim Eylem Planlarını son hızda harekete geçirmek gerekiyor" dedi.

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz ise Sürdürülebilirlik Ofisi çalışmalarından bahsederek, çalıştaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Çalıştay, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - ÇANAKKALE