Çomaklı'dan 30 Ağustos mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos; yıllarca süren vatan müdafaasının, hayatta kalma azminin, imkansızlıklarla devam eden bir kurtuluş savaşının son noktasında gelen büyük bir zaferin adıdır. Bir milletin canıyla, kanıyla, varıyla, yoğuyla verdiği mücadelenin, şahlanmış bir galibiyetin ete kemiğe bürünmesidir. Binlerce şehidin, gazinin, elde kalan son merminin, yıkılan her minarenin, içilen şehadet şerbetinin, kağnıyı bedeniyle çeken her kadının, rengi kanla değişen her denizin sonunda şükürle kazandığı zaferin adıdır 30 Ağustos. Bize bu büyük zaferin gururunu emanet eden başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit, gazi ve elinden gelen ne varsa tam bağımsızlık adına veren herkesi, "ilelebet payidar kalacak" bir vatan bıraktıkları için saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." - ERZURUM