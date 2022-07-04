Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı

Diyarbakır'ın tek glütensiz gıda marketi açıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da girişimci Remzi Güneş, Çölyak hastası yeğeni için tüketim gıdalarına ulaşmada zorluk çekince Çölyak hastaları için kentte ilk marketi açtı.

Diyarbakır'da girişimci Remzi Güneş, ailesinde Çölyak hastaları olması ve onlar için glutensiz gıda maddelerini temin etmekte zorluk çekince Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneyi markete çevirdi. Güneş, kentte tahmini 15 bine yakın Çölyak hastası vatandaşa hizmet verecek. İşletmeci Remzi Güneş, ailesinde Çölyak hastası olduğunu, ürün bulmakta çok zorluk çektiklerini söyledi. Güneş, "O marketten, bu marketten tembih ederek perişan oluyordu gelinim ile kardeşim. Ondan dolayı bende bu işe başvurdum. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Daha önce internet üzeri, Elazığ, İstanbul, Erzurum gibi illerde temin ediyorduk. Baktım öyle olmuyor bende bu işe giriştim" dedi.

Çölyak hastası kız çocuğu babası Mehmet Erdil, kızının 7 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade etti. Daha önce böyle bir markettin Diyarbakır'da olmadığını aktaran Erdil, "Market için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir market açıldı. Artık biraz daha rahat istediğimiz ürünlere ulaşabiliriz. Daha önce çok zorluk çekiyorduk. İstanbul, Adıyaman, Malatya, Elazığ'dan istiyordum. Bu şekil temin edebiliyorduk" diye konuştu. Çölyak hastası Fatma Nur Erdil ise, Diyarbakır Çölyak marketinin hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini dile getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdil, artık rahatlıkla yiyeceklerine ulaşabileceğini ifade etti.