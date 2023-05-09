Çölyak hastalarına balık ve gulitensiz ekmek ikramı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri eski Genel Müdürü ve AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, Çölyak hastalarına balık ve gulitensiz ekmek ikramında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri eski Genel Müdürü ve AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, Çölyak hastalarına balık ve gulitensiz ekmek ikramında bulundu.

Kütahya Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayıner ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Atalay, Çölyak'ın dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Atalay, "Pazar günü Kütahya'da tüm vatandaşlarımıza uskumru balığı ikramında bulunmuştuk. Özel ekmekleri yemeleri gerekiyor. Bundan Çölyak hastaları faydalanamamıştı. Bu sebeple bugün Çölyak rahatsızlığı olan çocuklarımız ve kardeşlerimize balık ikramında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çölyak son derece önemli bir rahatsızlık, dikkat edilmediğinde ileri de daha büyük problemlere yol açabiliyor. Bunun için hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Balık sağlıklı bir ürün. Çölyak hastalarının balık yemesinde bir problem yok. Ben Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri eski Genel Müdürü olarak, balığın tüketilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kütahya Çölyak Derneği Başkanı Nuray Sayıner, "Çölyak, ince bağırsak hastalığı olup, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesi ile oluşan emilim bozukluğudur" diye konuştu. - KÜTAHYA