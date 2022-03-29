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Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından, çölyak hastaları yararına hayır etkinliği düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çölyak Derneği tarafından, çölyak hastaları yararına hayır etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Fuar merkezinde Çölyak Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte glütensiz ürünler satışa sunuldu. Dernek üyelerinin yanı sıra, vatandaşlar destek amaçlı alışveriş yaptı. Elde edilen gelir çölyak hastası çocuklar yararına dernek tarafından çeşitli etkinliklerde kullanılacak.

Adıyaman Çölyak Dernek Başkanı Salih GültoplayanAdıyaman Çölyak Dernek Başkanı Salih Gültoplayan yaptığı açıklamada, "Etkinliğe ilgi gösteren herkesten Allah razı olsun. Daha güzel etkinlikler, hastalarımızın sosyalleşmesi ve çölyaklı çocukların mutluluğu için maddi yardımlarınızı bekliyoruz. Ramazan ayında hayır sahiplerinin hayata bir sıfır geride başlayan çölyak hastalarını unutmamalarını arzu ediyoruz. Glütensiz bir kilo un fiyatı 35 TL ile 100 TL arasında değişiyor. 400 gram makarna ise 40 TL olduğunu halkımızın bilmesi ve bu ürünlerin tüketmenin bir tercih değil mecburiyet olduğunu bilmesi gerekir. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi

Çölyak hastaları için hayır etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Lirası, alışveriş, Adıyaman, Fuar, Yerel, Haberler

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