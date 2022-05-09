Çölyak hastaları için glütensiz kek yaptılar

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi tarafından çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede hastalık konusunda bilgilendirilen lise öğrencileri glütensiz kek yaptı.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi. Alaattin-Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çölyak hastalığını anlatan bir seminer verildi. Hastalık hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, glütensiz kek pişirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Akif Görentaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilere yardım etti.

Gıda yardımı yapıyoruz

Renkli geçen etkinliğin sonunda davetlilere pişirilen keklerden ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için şimdiye kadar yapılan gıda yardımına yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel